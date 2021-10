Homem ameaça se jogar de prédio público e acaba convencido a descer por pastor no interior do Acre

Um homem ainda não identificado tentou se jogar do prédio do Centro Integrado de Segurança Pública em Plácido de Castro, na manhã desta segunda-feira (11).

Segundo informações de populares, o homem, que aparentava está transtornado, subiu de forma inesperada no prédio e estava à todo custo tentando se jogar. Um pastor evangélico que não teve o nome revelado, que passava no local, conseguiu de forma educada e abençoada a convencer o rapaz a não se jogar.

Depois de uma hora de negociação, o pastor fez com que o homem descesse por uma escada que foi colocada na frente do presídio e fez uma oração de agradecimento a Deus por mais uma vida salva.

No final da ocorrência, o homem ficou aos cuidados da Polícia Civil, que deverá tomar as medidas cabíveis no caso.