Homem com faca ataca passageiros em trem e fere 17 pessoas; vídeo é chocante

Um homem de 24 anos atacou passageiros em uma linha de trem de Tóquio na noite de domingo, ferindo ao menos 10 pessoas.

A polícia prendeu o suspeito no local, informou a mídia local. Um homem de 60 anos estava inconsciente e em estado crítico após ser esfaqueado, e testemunhas disseram que o agressor espalhou um fluido pelo trem e iniciou um incêndio, ainda segundo a imprensa.

Um vídeo carregado no Twitter e transmitido na NHK mostrou pessoas fugindo de um vagão de trem onde, segundos depois, uma pequena explosão causou um incêndio. Outro vídeo mostrava passageiros correndo para se espremer pelas janelas do trem e entrar na plataforma onde o trem havia feito uma parada de emergência.

“Achei que fosse uma performance de Halloween”, disse uma testemunha ao jornal Yomiuri, relembrando o momento em que viu outros passageiros correndo em pânico em direção ao seu vagão. “Então, eu vi um homem caminhando para cá, acenando lentamente com uma longa faca.” Ele disse que havia sangue na faca.

O ataque ocorreu na linha expressa Keio, com destino a Shinjuku, a estação ferroviária mais movimentada do mundo, por volta das 20h00 no horário local.

O serviço parcial na linha Keio permaneceu suspenso na noite de domingo, quando os eleitores japoneses foram às urnas em uma eleição da câmara baixa. Imagens de TV mostraram dezenas de bombeiros, policiais e veículos de emergência fora da estação onde o trem havia parado.

https://youtu.be/Iqh7u9gCGkQ