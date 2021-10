Homem deixa caminhonete em barranco para ir pescar e ela é ‘engolida’ por rio; vídeo

O dono de uma caminhonete viu o veículo ser “engolido” pelo Rio Apa, em Bela Vista, na região sudoeste do estado, após deixar o veículo estacionado no barranco, nessa terça-feira (12). Ele estava acompanhado de amigos e saiu para pescar em um pesqueiro próximo, quando ocorreu o incidente. As imagens de retirada do veículo viralizaram nas redes sociais (veja o vídeo AQUI).

Segundo a gerente de um guincho da cidade, que prefere não se identificar, o serviço foi acionado por volta das 9h (de MS). “Ele entrou em contato conosco, contando que o veículo estava no barranco e aí subiram para pescar, ele e mais outras pessoas, em um pesqueiro ali. Foi quando o rio ficou cheio e a água desmoronou tudo ali, levando a caminhonete para o rio”, afirmou ao g1.

A operação se estendeu até às 15h. “Foi o dia todo quase tentando retirar a caminhonete, ficamos umas seis horas lá. Pediram trator, maquinário pesado mesmo para conseguir ajudar a tirar. O dono, ao que parece, é de Campo Grande. Ele acionou o seguro e, em seguida, eles falaram com a gente para fazer o serviço”, comentou a gerente.

Uma das pessoas que compartilhou o vídeo é o pescador Éder Rocha. Ele conhece a região e comentou que houve um grande volume de chuvas na região recentemente e a “cabeceira do rio está subindo”.

“A gente acha que o motorista parou próximo ao rio, daí o rio subiu e levou. A gente tem bastante acidente assim por aqui. E, às vezes, acontece do cara colocar o barco na água e carreta não estar traçada, não saber direito e a correnteza levar. Recebemos vários vídeos assim”, finalizou.