Homem é assassinado a tiros enquanto dormia em residência

Francisco Marques da Silva, 40, foi morto a tiros nesta madrugada de domingo (10) em uma residência localizada na Rua Piramutaba, bairro Lagoa, na zona Leste da capital de Rondônia.

O homem estaria dormindo na cama quando foi morto. De acordo com a polícia, Francisco morava sozinho na residência. A porta da casa foi encontrada arrombada.

Durante a Perícia Criminal foi recolhida próxima ao corpo uma arma de fabricação caseira que possivelmente seria da vítima que ainda teria tentado se defender.

Nenhum morador da região disse ter visto quem foi o autor do crime. Francisco foi morto com um tiro no tórax e outro nas nádegas. A arma encontrada no local foi apreendido e passará por perícia.

O aparelho celular de Francisco não foi localizado na residência. Agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) estiveram presentes e deram início as investigações.