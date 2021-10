Homem é esfaqueado durante briga e morre a caminho do hospital

Durante uma briga, um homem, cuja a identidade não foi revelada, morreu a caminho do hospital após ser esfaqueado durante uma briga na Avenida Vinicius de Moraes, em Cacoal (RO). O caso aconteceu na tarde de sábado (23).

Segundo o boletim de ocorrências, uma testemunha passava no local quando avistou dois homens brigando e quando percebeu que um deles portava uma faca, acionou a polícia.

A testemunha, um Policial Federal, disse à polícia que pediu para o homem soltar a faca, mas, como o pedido não foi atendido, fez um disparo de arma de fogo para o alto. Após o disparo, o homem soltou a faca, momento em que a equipe policial chegou no local.

O boletim aponta que, quando os policiais chegaram, a vítima estava caída no chão, com duas perfurações profundas, uma na lateral esquerda e outra nas costas. O boletim também destaca que havia bastante sangue em suas vestimentas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e fez os primeiros socorros, mas, no trajeto do hospital, a vítima não resistiu e morreu. O suspeito foi preso.