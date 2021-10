Homem leva tiro, dirige-se à UPA sozinho e dupla de assaltantes é linchada em bairro de Rio Branco

Dois menos de 17 anos foram apreendidos após tentarem realizar um assalto e serem linchados na noite desta quarta-feira (6), na rua Maria Gomes da Silva, no Loteamento Farhat, ao lado do Parque de Exposições Wildy Viana, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares do 2° Batalhão, a dupla de bandidos estava andando de bicicleta e de posse de uma escopeta calibre 22, quando acabaram abordando um motociclista identificado apenas como Luiz, 32 anos. A suspeita é que a vítima tenha reagido e levado um tiro no abdômen durante o assalto.

Após os moradores ouvirem o barulho do tiro, eles foram até o local e conseguiram dominar os menores. Em seguida, começaram a espancar os dois, com chutes, socos e pontapés. Após a ação, a vítima subiu na própria motocicleta e foi pilotando até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde recebeu os primeiros socorros e depois foi transferido por uma ambulância do (Samu) ao pronto-socorro, em estado de saúde estável.

Já a dupla de meliantes, após apanhar da população, acabou apreendida por militares que estiveram no local e encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.

