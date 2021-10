Homem morre eletrocutado após tentar furtar fios em empresa desativada na Via Verde, em Rio Branco

Um homem ainda não identificado, morreu vítima de uma descarga elétrica, na manhã deste terça-feira (19), em uma empresa desativada às margens da Via Verde, bairro Floresta Sul em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado por populares. O homem havia entrado no local para furtar fios acabou cortando primeiro os fios de baixa tensão e quando foi cortar o de média tensão, onde tinha os fios de cobre, acabou recebendo uma descarga de 13.800 mil Volts. Após ser eletrocutado teve o corpo carbonizado pela energia elétrica.

Imagem forte: para acessar, clique aqui.

Segundo um ex-funcionário a empresa estava desativada a cerca de 4 meses e estava abandonada facilitando a entrada de criminosos no local.

Policiais Militares do 1° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia Criminal. O corpo foi removido por agente do Instituto Médico Legal (IML) e foi levado para a sede para ser realizado os exames cadavéricos e também será feito exame de DNA.

O caso de ser investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).