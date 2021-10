Homem tenta matar namorada a terçadas e é preso em flagrante, em Rio Branco

Um homem de 45 anos, ientificado pelas iniciais E. P. O., foi preso na tarde desta terça-feira (05), na Delegacia Especializada de proteção à Mulher( Deam). Ele é acusado de tentar matar a namorada à terçadadas.

A captura do acusado ocorreu onde o casal residia, no Ramal do Brás, quilometro 124 da BR-364. Antes de tentar a solução final da mulher com o uso do terçado, o acusado a agrediu com socos e pontapés. Ele só não matou a vitima porque foi contido pela cunhada.

A delegada Carla Fabíola representou por sua prisão preventiva. Embora as agressões e tentativa de homicídio tenham ocorrido faz alguns dias, o acusado só foi preso hoje porque vinha se escondendo na nata.