Horóscopo do dia: confira agora a previsão para os signos para esta quarta-feira

Áries

Quarta-feira com senso crítico guiando quem é do signo de Áries na escola, diante do encontro entre Lua e Plutão. Atenção: sua postura rigorosa pode gerar atritos, já que a referida dupla quadra com Marte e o Sol. Motive os outros sem se impor!

Touro

Um olhar minucioso e crítico leva você, do signo de Touro, a avaliar os acontecimentos que impactam na qualidade do cotidiano. É que a Lua Crescente encontra Plutão no setor espiritual. Nem tudo pode estar no seu controle, como alerta a tensão dessa dupla com Sol e Marte. Seja flexível.

Gêmeos

A Lua Crescente encontra Plutão no setor íntimo do signo de Gêmeos, levando você a se aprofundar em temas complexos que vêm impactando a vida. Como muitos dos desafios também são os da galera, tome cuidado para que suas ações não causem conflitos com os outros.

Câncer

Transitando na área de relacionamentos do signo de Câncer, a Lua Crescente encontra Plutão, levando você a se mostrar exigente no seu círculo de confiança. Mas lembre-se de que ser rigorosa demais tende a causar tretas, dada a tensão com Sol e Marte.

Leão

Hoje, o senso crítico contribui para um posicionamento mais estratégico, devido ao encontro entre a Lua Crescente e Plutão. A falta de diplomacia nas relações humanas pode gerar B.O., conforme alerta a tensão com Sol e Marte. Alô, você do signo de Leão! Reveja sua postura.

Virgem

A seletividade está na área, no encontro da Lua Crescente com Plutão. Boa fase para momentos de curtição em casa, embora possa faltar critério nos gastos, já que Sol e Marte quadram com a dupla. A sofisticação que você, do signo de Virgem, busca pode ser alcançada com simplicidade e economia.

Libra

Situações complexas podem “chegar chegando” com a Lua Crescente conjunta a Plutão. Bora direcionar o senso crítico em busca de soluções? A dica para o signo de Libra é ter serenidade para neutralizar o estresse e o imediatismo apontados por Sol e Marte tensionados à dupla.

Escorpião

A capacidade argumentativa do signo de Escorpião se reveste de senso crítico com a Lua Crescente conjunta a Plutão no setor comunicativo. O movimento deixa você implacável nas discussões! Controle a agressividade e exercite a diplomacia, ainda mais que Sol e Marte, no setor de crise, quadram com a dupla.

Sagitário

O momento pede posturas criteriosas e voltadas a aspectos práticos do cotidiano. É que a Lua Crescente encontra Plutão no setor material do signo de Sagitário. Fase de senso estratégico na gestão de recursos – só evite críticas excessivas, alerta a tensão com Sol e Marte.

Capricórnio

A Lua Crescente se une a Plutão no signo de Capricórnio, podendo trazer autocrítica e responsabilidade. Como Sol e Marte quadram com os referidos astros, a tendência é de conflito na escola com quem tem postura mais mandona. Se esforce para que a convivência seja amigável.

Aquário

O encontro da Lua Crescente com Plutão na área de crise revela uma fase em que os desafios pedem reflexões aprofundadas e um planejamento estratégico de longo prazo. O melhor para quem é do signo de Aquário é não decidir nada no calor do momento.

Peixes

A conjunção entre a Lua Crescente e Plutão no setor de amizades tende a deixar a pessoa do signo de Peixes mais exigente com suas parcerias, o que pode elevar a qualidade das experiências. Não fique ressentida se alguém pensar diferente de você.