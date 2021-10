Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

As escolhas

Data estelar: Lua que míngua em Gêmeos será Vazia das 11h12 até 18h01

A primeira parte do dia, até 11h12, te apresentará um cardápio muito variado de problemas, mas também de possibilidades encerradas sob essa máscara, e caberá a ti escolher entre te preocupar e agregar ansiedade, ou levitar sobre as adversidades e continuar em frente com a cabeça erguida, pela força da fé.

O ânimo que sejas capaz de ancorar nessa primeira parte do dia se consolidará e te acompanhará durante a Lua Vazia, por isso é muito importante a natureza da escolha que faças nesse momento.

Nunca te esqueças, tua condição humana te permite usufruir de uma margem de manobra que se chama livre arbítrio, e que pode fazer toda a diferença entre um dia ruim e um dia auspicioso.

Os astros te apresentam o cardápio, e tu fazes as escolhas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há muita coisa para fazer, mas seria sábio de sua parte se concentrar em finalizar o que está em andamento, antes de se envolver em assuntos novos que, mesmo sendo mais interessantes, podem ser deixados de lado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os melhores recursos não são os que você acumula, mas aqueles que você colocam em movimento para que, através da dinâmica, produzam oportunidades que, de outra maneira, nem seria possível perceber. Dinamismo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As reações são normais, porém, não revelam seu melhor desempenho. Você faz tudo melhor quando contém as reações e usa seu intelecto para desenhar estratégias mais elaboradas. A tensão entre a escolha e o instinto.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de o dia trazer diversos tipos de emoções contraditórias, todas surgem ao mesmo tempo e misturadas, criando um cenário que pode ser maravilhoso e surpreendente, mas também decepcionante e tenso. O que será?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Afine sua intuição para reconhecer, ao longo do dia, os tempos propícios à ação e aqueles nos quais seria melhor se recolher e descansar. Os dois tipos de tempo se misturam e alternam no dia de hoje. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pareceria suficiente dar conta das tarefas e depois se recolher, mas neste momento há mais em jogo e, por isso, interessante seria que você se envolvesse também com as pessoas que fazem parte do caminho. Isso sim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quaisquer ideias geniais que lhe ocorrerem hoje, faça a si o favor de colocar em prática o mais rapidamente possível, modulando com sabedoria os tempos de ação e descanso, porque não se trata de agir o tempo inteiro.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Em vez de ficar ruminando suspeitas, parta o mais rapidamente para a comprovação do que você parece sentir, e que lhe traz certezas que, talvez, sejam só assim em seu interior, porque na prática podem ser equívocos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que você pensa saber a respeito de outrem há de ser investigado com imparcialidade, sem vontade de apenas comprovar suas suspeitas, mas com a mente aberta para, se necessário, mudar a narrativa. Aí sim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisas que, eventualmente, você daria conta, sem pedir ajuda, mas de qualquer maneira, se você aceitasse as mãos que se oferecem, o caminho seria mais divertido, e você teria uma história para contar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo que começar com grande entusiasmo será, também, aquilo que dará mais trabalho, no futuro próximo, para manter em funcionamento. Tenha isso em mente para não entrar em colapso com o entusiasmo e cometer enganos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Engatilhe, o mais cedo possível, tudo que precisa ser colocado em andamento, para você se aproximar às suas pretensões. Nada deixe ao acaso, passe por cima de quaisquer desconfortos, faça o sacrifício da ação.