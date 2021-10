Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta

Respira com alegria

Data estelar: Mercúrio e Plutão em quadratura; Lua míngua em Leão.

O contraste entre as projeções magníficas que fazes do teu futuro e tua realidade atual fica mais evidente num dia como hoje, e tu precisas tomar cuidado para conter tua fúria. A urgência que sentes é enganosa e destrutiva, e te afirmo, destruir o mundo atual que te constrange não é garantia de que construirás um mundo melhor depois. Tu precisas te envolver diariamente no processo que te aproxime àquilo que projetas para teu futuro e, assim, tua alma estará tão envolvida nessa construção que não lhe sobrará tempo para se enfurecer com o contraste. A urgência que sentes é enganosa, se alimenta da ilusão de que tuas projeções imaginárias do futuro deveriam se transformar em realidade num toque de mágica. A magia nunca é imediata, é uma eterna aproximação. Respira com alegria e continua teu trabalho.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De alguma forma, você terá de enfrentar os perrengues que se acumulam, sem pretender que tudo seja solucionado de uma tacada só, porque essa opção não está disponível. Tudo em seu tempo e dentro de sua medida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O estado do mundo anda afetando as pessoas, e não da melhor forma possível, muito pelo contrário. Procure exercer uma influência que alivie e brinde com conforto, para ajudar todo mundo e, também, ajudar sua própria alma.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A leveza que normalmente toma conta de sua alma nem sempre é possível compartilhar com as pessoas, às vezes muito pelo contrário, porque quanto mais você quer tornar o ambiente leve, mais pesadas elas ficam.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sua alma precisa de conforto e se sentir segura, mas acontece que o estado atual do mundo dificulta muito o suprimento dessas necessidades, principalmente pelo teor das notícias que circulam à solta por aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure amadurecer as atitudes que você pretende tomar antes de as tomar, porque se você se precipitar, corre o risco de fazer com que os resultados pretendidos não aconteçam. Demorar para amadurecer, isso sim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando sua alma se sentir estranha, sem saber explicar o que sente, o melhor a fazer seria tomar distância e se proteger num lugar em que você sinta conforto e segurança. Isso passará e não deixará nenhum rastro.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas podem até dizer algumas verdades, mas a forma com que elas se expressam acaba sendo ofensiva e isso se torna contraproducente, um tiro que sai pela culatra. Observe isso com atenção para não repetir o erro.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Apesar de todas as dificuldades e constrangimentos, você verá a luz de um novo dia raiar e tudo se parecer novamente com o que sua alma gosta. Tudo, absolutamente tudo está sujeito a ciclos de cheia e vazante.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dizem que aqui se faz e aqui se paga, porém, nem sempre isso fica claro a todas as pessoas. O assunto nem é esse, mas que cada pessoa faça seu melhor para beneficiar o maior número possível de seres humanos. Aí sim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure não se meter, agora, em encrencas estranhas, só para sentir o sabor do risco e da aventura. Há momentos propícios para isso, por serem mais seguros, o que não seria o caso deste momento. Você escolhe.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Toda relação deveria ser uma interrelação, mas para isso deveria haver reciprocidade espontânea e sistemática, algo que não é muito fácil de acontecer, dado as pessoas continuarem insistindo em ser indivíduos isolados.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Não se trata de tentar convencer sua própria alma de que tudo, sempre, dará certo, esse otimismo piegas não seria condizente com sua natureza. Porém, se trata de depositar um voto de confiança em sua capacidade.