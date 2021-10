Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta

Preservar a sanidade

Data estelar: Sol e Júpiter em trígono; Lua Vazia das 9h34 até 23h23 horário de Brasília.

Procura dar continuidade a tudo que já esteja em andamento, reagindo com leveza e bom humor aos impedimentos e contratempos que, por desventura, forem surgindo ao longo do dia. Ao mesmo tempo, te abstém de iniciar ou finalizar qualquer coisa que o valha hoje, porque a Lua Vazia é um fenômeno astrológico que não dá suporte a nenhuma definição. Mantém sob controle o impulso de fazer com que tudo dê certo, te desobriga desse compromisso hoje, porque quanto mais pretendas lhe dar vazão, mais embaralhadas irão ficar as coisas e, a não ser que aprecies provocar caos para ti e para teus semelhantes, seria conveniente que encarasses o dia de hoje como um período de descanso, e se o calendário da civilização não te ajudar nesse sentido, pior para ele! Tua sanidade vale mais do que a máquina da civilização.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As coisas se acertam, apesar de tudo e de todos, pelo menos temporariamente, mas isso será suficiente para agregar um tom de positividade ao cenário pelo qual sua alma transita atualmente. Pouco que é muito.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Saber que tudo está certo não é suficiente, é preciso ver com os próprios olhos e sentir na própria pele que tudo que está em andamento anda nos trilhos certos. Se envolva nos acontecimentos, há uma graça em tudo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As informações que circulam motivam emoções impactantes, porém, precisam ser verificadas, porque as pessoas andam tão carentes, que qualquer coisa que as emocione é passada para frente de imediato, sem verificação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A alegria é sagrada, promove o melhor comportamento possível, mas até ela precisa ser contida em alguns casos, para evitar que sua alma, de puro alegre, tome atitudes ingênuas que trariam resultados negativos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O bom trato entre as pessoas não é mera formalidade, é a manifestação do devido respeito que há de circular através dos laços, em todas as dimensões. Trate bem sua alma e reivindique que ela seja bem tratada.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pouco é muito! Essa é uma regra que se aplica aos hábitos e o poder desses serem as pedras fundamentais sobre as quais tudo o mais se apoia. Se envolva com carinho e atenção com seus hábitos, trate bem seu corpo e alma.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Talvez não aconteça nada demais nem de menos, porém, o estado de ânimo é exultante, e isso muda todo o cenário. Vista suas melhores roupas, para que este momento seja marcante. Dispense os olhares críticos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os bons momentos são maravilhosos, quanto mais se forem compartilhados com alguém em que sua alma confia e se sente à vontade. Na falta de alguém assim, você pode compartilhar um bom momento com qualquer um.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo que você precisa está ao alcance da mão, porém, a natureza do seu signo sempre olha além da linha do horizonte. Só que, dessa vez, seria melhor você abaixar a mira e desfrutar do que é próximo. Aí sim!

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Em muitos casos, acontece de o conforto buscado estar completamente disponível, porque já foi consolidado ao longo do tempo. Por isso, antes de se lançar a uma busca de conforto, use o que está disponível.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A liberdade não é completa para ninguém, é uma margem de manobra que apresenta escolhas, dilemas e dúvidas. Se não houvesse liberdade, nossa humanidade não sofreria com dilemas nem teria de fazer escolha alguma.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Todo regozijo é melhor quando se pode compartilhar, porque é assim que acontece o milagre da multiplicação. Porém, não tendo ninguém disponível para acompanhar você nesse estado de ânimo, desfrutar à sós não é ruim.