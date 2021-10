Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta

Entregues à inércia

Data estelar: Lua míngua em Touro.

Se investisses a mesma energia que usas tentando te livrar de tuas sombras e demônios para lutar a favor de tuas pretensões, é certo que tua existência seria muito diferente, mais brilhante e positiva. Mas tu, tal qual o grosso de nossa humanidade, tens apreço pelo que é denso, te atraem muito mais as notícias que anunciam desastres e catástrofes do que aquelas que promovem bem-estar e libertação. E sabes o porquê? Porque para lutar a favor de tuas pretensões tu precisarias estar vigilante o tempo inteiro, te dedicando com afinco à construção do cenário com que sonhas, enquanto para te entregar aos desastres e catástrofes tu não precisas te esforçar, apenas te entregar à inércia. Conforto e segurança são condições desejáveis, porém, uma vida destinada a essa busca é, sem que o percebas, uma vida entregue à inércia.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se os impedimentos parecem intransponíveis, pior para eles! Você seguirá em frente, e pela natureza e ritmo do seu andar as coisas se organizarão de acordo. É tudo uma mutualidade, você é o obstáculo dos obstáculos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Poderia ser tudo muito mais calmo e leve, mas o cenário não comporta esse tipo de condição, inclusive porque as pessoas nem acreditariam, dada a qualidade e intensidade dos perrengues que surgiram. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Às vezes nem precisa de razões para se enfurecer, é uma força que cresce de dentro para fora e que se satisfaria destruindo uma parte do mundo. Nem sempre, tampouco, é possível aliviar esta fúria devidamente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas são quase um sinônimo de desordem, porque cada uma delas têm ideias próprias e nem sempre entram em acordo e, mesmo o fazendo, depois ficam sozinhas e mudam de opinião. Aceite as condições reais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Concentrando seu poder de fogo nos assuntos produtivos, você aproveitará bem este momento. Porém, se o seu poder de fogo se virar contra as pessoas próximas, isso criará o ambiente propício para uma tormenta.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se nascêssemos somente para pensar, então não precisaríamos de corpo físico. Temos esse maravilhoso instrumento de ação sob nosso domínio justamente para que as ideias se transformem em obras. Isso sim é viver.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Atitudes firmes se fizeram necessárias e, mesmo que você não se acostume a essas, pode usar de acordo com a demanda. Sem atitudes firmes, as pessoas achariam que você continua lhes fazendo concessões. Acabe com isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem sempre é possível manter o bom humor diante do que sua alma considera provocação, mas acontece que nem sempre é isso, provocação, às vezes as pessoas são irônicas sem nem mesmo perceber. Atenção a isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando as coisas resistem e a alma não está de muito bom humor, o resultado é irritação, quando não, reações agressivas que não fazem bem a ninguém, nem mesmo a você, porque nem sequer aliviam a tensão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você poderia estacionar e se acomodar, mas, com certeza, essa não seria uma atitude saudável, havendo tantas oportunidades abertas, desafios que se sua alma aceitasse, agregariam conhecimento e riqueza.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As opiniões alheias são importantes e valiosas, mas se houver uma maioria de pessoas dispostas a criticar e dar sermão, então sua alma há de se fechar e se importar apenas com a própria opinião, dispensando o resto.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Às vezes é necessário erguer a voz para se fazer ouvir, tomar uma atitude firme e impositiva, mesmo que, depois, essa atitude sirva para as pessoas criticarem e difamarem. Alguém tem de assumir uma posição.