Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Da mesma forma com que as coisas boas não parecem durar muito, os eventos ruins também estão fadados a ser varridos pela mão misteriosa do destino. Entre umas e outras coisas, sua alma permanece. Só isso importa.

Procure retificar as inverdades, porém, não espere boa acolhida de ninguém por isso, porque as pessoas preferem mentiras confortáveis a ter de enfrentar verdades duras. Tome essa atitude por você, não por mais ninguém.

