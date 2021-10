Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Dia enganoso

Data estelar: Marte ingressa em Escorpião; Lua Vazia até 15h10, horário de Brasília

Te prepara para um dia enganoso, porque provavelmente teu ânimo indicará que estás com a bola toda e que hoje, com certeza, farás sucesso, causarás e abafarás por onde transitares.

Porém, o dia é enganoso porque enquanto o ânimo indica um sentido, o céu aponta para outro completamente diferente, resultando isso em distorções das mais variadas.

Se conseguires manter o bom humor, algo sempre aconselhável nos períodos de Lua Vazia, então até as trapalhadas e distorções eventuais resultariam em boas risadas, e momentos de descontração.

Mas, se teu humor anda azedo ou amargo, a tendência é que as pequenas adversidades e contratempos agreguem mais peso ao que tua alma carrega.

Algo bem desnecessário, verdade seja dita.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O tempo é fragmento de eternidade, mas há coisas que requerem planos e estratégias com ritmos e períodos muito definidos. A impaciência, por mais desconfortável que seja, é um lembrete dessa questão.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É tentador mandar algumas pessoas ao espaço, mas não seria conveniente. Por isso, continue suportando a pressão, porque apesar de essa ser uma situação desconfortável, será dessa pressão que surgirá a criatividade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você não precisa arrancar da vida o que ela quer lhe oferecer generosamente. Tenha isso em mente quando sua alma se sentir fora do jogo, exilada das oportunidades. A vida é generosa e lhe oferece muita coisa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A intensidade de seus sentimentos não pode ser posta sobre a mesa do jogo neste momento, porque sua alma ficaria exposta demais e isso criaria fragilidades contraproducentes. Guarde sua intensidade, por enquanto.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seria muito melhor se todas as pessoas fossem corretas e cordiais, porém, ainda o mundo está muito distante desse cenário ideal. Enquanto isso, você precisa ter algumas armas para se defender, e nunca entregar os pontos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tantas verdades poderiam ser ditas, mas tão poucas dessas cairiam no solo fértil da compreensão. Por isso, apesar de toda a tensão e da tentação de abrir o jogo, continua sendo mais interessante sustentar a discrição.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seguir pelo caminho da correção é compensador, mas não o tempo inteiro, porque as pessoas que não se importam com a correção parecem avançar com velocidade, enquanto você continua esperando por seu momento. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O tempo perdido, perdido está, não há como o recuperar. Porém, o tempo é fragmento de eternidade e, por isso, mesmo que as oportunidades se percam, essas se renovam surgindo de outra forma diferente, por outros canais.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A pressão sobre sua alma beira o insuportável, e a tentação de explodir é a cada dia mais e mais tentadora, valha a redundância. Você terá de decidir o que fazer, porque não há um caminho ótimo neste momento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A tensão que circula entre as pessoas há de ter alguma utilidade além de provocar brigas e discussões. Há coisas que precisam, sim, ser discutidas, mas sem mínimo juízo, o exercício seria contraproducente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A atividade é uma boa válvula de escape para todas as pressões que sua alma vem sofrendo. A atividade, mesmo que desorganizada e aparentemente seu rumo certo, trará alívio a você, eliminando várias pressões.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nenhuma atitude precipitada fará você ganhar tempo, principalmente porque o tempo que foi perdido, perdido está, não há como o recuperar. Procure manter a cabeça e coração nos devidos lugares, isso sim.