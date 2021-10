IBGE diz que desemprego cai em boletim emitido nesta quarta; indicador ainda preocupa

Boletim do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) emitido nesta quarta-feira (27) revela que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 13,2% no trimestre encerrado em agosto – ou seja, decresceu dos 14,1% anteriores, mas ainda atinge 13,7 milhões de brasileiros. De acordo com os dados, que fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), no levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em julho, a taxa de desemprego estava em 13,7%, atingindo 14,1 milhões de pessoas.

O número de pessoas ocupadas foi estimado pela pesquisa em 90,2 milhões, o que representa um aumento de 4% em relação ao trimestre móvel anterior. Ou seja, um adicional de 3,4 milhões. Apesar de o mercado de trabalho continuar em trajetória de recuperação, indicadores econômicos têm mostrado uma perda de fôlego da economia nos últimos meses.