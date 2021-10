Idosa é condenada por agressão ao borrifar desinfetante em vizinhos que tossiram

Uma idosa foi condenada por agressão após borrifar desinfetante em seus vizinhos em abril do ano passado, no início da pandemia de Covid-19. “Dois metros, afaste-se da minha cerca”, teria dito a mulher antes de espirrar o produto contra as vítimas.

Jane Downall, de 61 anos, usou o spray antibacteriano para limpar a cerca de madeira de sua casa após Samantha Fisher e sua filha, Ebony, terem se inclinado no local para conversar com outro vizinho em Heywood, Greater Manchester, na Inglaterra.

Leia mais em IG, clique AQUI!