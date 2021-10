Idosa moradora de Rodrigues Alves é a única morte por Covid-19 registrada no Acre nesta terça-feira

De acordo com o boletim emitido pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o estado registrou 2 novos casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira (26), aumentando o número de infectados para 88.040.

Até o momento, o Acre registra 249.048 notificações de contaminação pela doença, sendo que 160.964 casos foram descartados e 44 exames de RT-PCR seguem aguardando análise laboratorial. Pelo menos 86.067 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 7 seguem internadas.

Uma notificação de óbito foi registrada nas últimas 24 horas, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 aumente para 1.845 em todo o estado.

Óbito:

Moradora de Rodrigues Alves, M.P.S., de 76 anos, deu entrada no dia 21 de outubro, no Hospital Regional do Juruá, e faleceu no dia seguinte.