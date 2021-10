Idosa morre ao sofrer descarga elétrica às margens do Rio Acre, em Rio Branco

A idosa Maria do Socorro Lima Cavalcante, de 64 anos, morreu vítima de uma descarga elétrica, na tarde deste sábado (9), às margens do Rio Acre na Estrada do Panorama, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Maria havia ido até a beira do Rio para tentar arrumar o mergulhão que estava dentro da água. Ao colocar o equipamento dentro do barco, a mulher recebeu uma descarga elétrica e acabou caindo dentro do próprio barco já desmaiada. A suspeita é que a idosa não teria desligado a energia elétrica antes de mexer na bomba.

Populares encontraram a mulher deitada dentro do barco e foram ver o que tinha acontecido, em seguida, perceberam que a vítima já estava sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou uma ambulância de suporte avançado, mas ao chegar no local, o médico só pode atestar morte a Maria.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia Criminal. O corpo foi removido por agente do Instituto Médico Legal (IML) e foi levado para a sede para ser realizado os exames cadavéricos.

Familiares foram até a Delegacia de Flagrantes (Defla), para relatar os fatos para autoridade policial.