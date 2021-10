Imagens aéreas mostram ‘resto’ de casa consumida por fogo, árvore ‘sobrevivente’ e animal carbonizado no Pantanal

Mesmo com as dificuldades, de acordo com Luiz, o seu Caetano agradeceu o fato da esposa e o casal de filhos terem sobrevivido ao fogo. “Eles estão em uma tenda agora e o seu Caetano diz que pretende reconstruir a casa. Ele falou que o fato do fogo ter sido durante o dia fez com que, em uma hora e meia, eles conseguissem escapar e as chamas então consumiram tudo”, relembrou.