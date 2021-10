Incentivador da escrita, Duarte promove concurso textual em parceria com escola na Cidade do Povo

O deputado Roberto Duarte (MDB) realizou, nesta quinta-feira, 21, a premiação do concurso de produção textual na Escola Estadual Cívico Militar Wilson Barbosa, localizada na Cidade do Povo, em Rio Branco (AC).

Duarte propôs esse desafio para a escola modelo na Cidade do Povo, que ensina com muita disciplina mais de 500 alunos do ensino fundamental II. De acordo com o diretor da escola, Albernilde Ramos, a partir da proposta do deputado os gestores e professores iniciaram a elaboração do edital e passaram as orientações aos alunos.

Com o intuito de despertar nos jovens o interesse pela escrita e reconhecer os melhores textos, o concurso teve como tema “A importância da Escola Cívico Militar na Comunidade da Cidade do Povo”, sendo os trabalhos em formato de artigo de opinião, poesia e carta, separados de acordo com as séries.

“Eu gostei muito de lançar esse desafio, é a primeira vez que estamos fazendo um projeto assim, tive a ideia aqui na escola e espero que seja o primeiro de muitos pois o nosso futuro é a educação. Temos que investir nessas crianças, estimular sempre que pudermos. Fiquei feliz em ver cada sorriso na hora de receber os prêmios e assim deixo registrado o meu desejo de fazer mais edições, em mais escolas e municípios”, afirmou o deputado Duarte.

Os textos foram avaliados por uma comissão julgadora liderada por Jackson Viana, presidente da Academia de Letras Juvenil e diretor das bibliotecas públicas de Rio Branco.

Além do desafio entre os alunos, também foi proposto um desafio para escolher os melhores professores. De acordo com o deputado, o objetivo é estimular os professores a se dedicarem cada vez mais aos seus alunos.

”Foi um privilégio muito grande porque fiquei muito honrada por ter conseguido, apesar de que eu estava ao lado de 2 grandes concorrentes. Confesso que estava muito feliz de estar ali entre os três melhores, mas confesso também que quando ouvi meu nome, explodi de felicidade! É uma oportunidade como essa que motiva e faz a diferença na vida de muitos jovens. Agradeço ao deputado Roberto Duarte por nos proporcionar esta oportunidade”, comemorou Noemi Regina Souza, ganhadora do primeiro lugar na categoria artigo de opinião.

Confira os alunos ganhadores:

Categoria: 6 º ano- Poema

1º Joalison Neri Rocha

2º Brenda Souza da Silva

3 ºKaio Henrique Costa

Categoria: 7º ano- Carta Pessoal

1ºKesia Almeida Matos

2º Yasmin de Lima Braz

3º Alessandra da Silva

Categoria: 8º ano- Artigo de Opinião

1º Noemi Regina Souza Damasio

2º Lázaro Cassiano dos Santos

3º Sara dos Anjos Rocha