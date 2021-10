Indígenas de Porto Walter denunciam que impostores se passam por líderes de etnia para receberem vantagens: MPF foi acionado

Lideranças indígenas da Aldeia Shawãdawa, fizeram na manhã dessa quinta-feira, 21, uma denúncia no Ministério Público Federal. Os índios alegam que nos últimos anos pessoas físicas e até empresas com sede no estado de São Paulo, estão utilizando o nome da tribo como marca de produtos medicinais, a fim de atrair o consumidor que tem interesse nos produtos da cultura indígena.

Ao tomar conhecimento da fraude os líderes da aldeia que fica no município de Porto Walter, protocolaram uma denúncia na delegacia da Polícia Federal, no Ministério Público Federal e na Funai.

