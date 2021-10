Influenciadora do AC assina contrato com a maior agência de entretenimento do país: “Mostraremos tudo de lindo que tem no meu Acre”

“Do Acre para o mundo”. Assim descreveu a influenciadora digital acreana Jéssica Ingrede ao compartilhar a nova conquista com os mais de 240 mil seguidores que acumula somente no Instagram: ela é a mais nova contratada da maior agência de publicidade e gestão de imagem do Brasil, a Mynd8, especializada em conteúdo digital e entretenimento.

Esta agência tem nada mais nada a menos que a cantora Preta Gil como sócia-diretora, e dentre os agenciados, a acreana e vencedora do Big Brother Brasil 2018 Gleici Damasceno, que se fez presente no momento da contratação, os cantores Pabllo Vittar, Léo Santana e Simária, além de influenciadores digitais como a vice miss-universo Júlia Gama e a humorista Pequena Lô.

Nas redes, Jéssica Ingrede agradeceu o apoio do público e relatou estar muito feliz e em choque com mais um passo dado em mais de quatro anos criando conteúdo na internet.

“Hoje, no meu aniversário, não poderia deixar de compartilhar minha mais nova conquista: o reconhecimento de pessoas que eu admiro e tenho certeza que me ajudarão a buscar todos os meus objetivos”.

A influenciadora disse ainda que se sente muito honrada em poder levar um pouco do Acre para outras esferas. A partir de agora, ela será empresariada por Bruno Lima.

“Vocês fazem parte das minhas tristezas e alegrias, de todas as minhas emoções. Afinal, tudo isso que aconteceu e acontece foi graças a conexão que criamos entre nós. Eu tô muito, muito, muito feliz! Obrigada, não existe presente maior do que poder dividir minha vida com todos vocês”.

Na postagem, personalidades como a ex-BBB Elana Valenária e a influenciadora Gessica Kayane parabenizaram a acreana. “Merecedora”, disseram.

Os caminhos trilhados pela digital influencer vem chamando atenção do público em geral e de celebridades como o jogador de futebol Neymar Jr., que gravou um vídeo parabenizando Ingrede por mais um ano de vida.