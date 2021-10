Inova Amazônia: Sebrae irá promover um webinar e parceiros ajudam os candidatos nas inscrições

O Inova Amazônia é um programa que visa fortalecer a bioeconomia na Amazônia e fomentar o crescimento econômico com inovação aberta, aliado à conservação ambiental. O projeto que pretende conceder bolsas de até R$ 70 mil reais por ideia, está recebendo inscrições até o dia 02 de novembro e possui alguns critérios para a participação dos interessados.

Pensando nisso, o Sebrae no Acre em parceria com algumas instituições de ensino superior, sendo elas: Centro Universitário do Norte, Centro Universitário U:verse, Universidade Federal do Acre, e demais parceiros como o Instituto Federal do Acre, a Embrapa e Sicredi, estão auxiliando os candidatos que possuam dificuldades nas etapas de inscrição, principalmente pelo fato da fase inicial ocorrer de forma online.

Com o intuito de agregar mais conhecimento aos projetos sustentáveis, ocorrerá um webinar intitulado: “Pesquisa, Inovação e Empreendedorismo”, no dia 14 de outubro, às 17h (horário de Brasília). Para participar do evento, que será transmitido pela plataforma do YouTube, basta acessar o site: https://bit.ly/3Bgid2T, e inscrever-se gratuitamente.

Outra ação de apoio aos candidatos é a realização de visitas aos municípios do interior do estado, por uma equipe de consultores do Sebrae, para realização de inscrições e palestras presenciais. “Realizamos a abertura do projeto através de videoconferência, e agora planejamos viajar aos municípios do Alto Acre para dar todo o apoio às inscrições, inclusive estamos disponibilizando um roteiro à elaboração do pitch, vídeo no qual o candidato apresentará a proposta de negócio sustentável, com duração de três minutos” relatou a gestora do programa Inova Amazônia, Rosa Satiko Nakamura. As demais informações podem ser consultadas no site: www.sebrae.com.br/inovaamazonia .