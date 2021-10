Inscrições para Concurso Público para docentes na Ufac encerram nesta quinta

A Universidade Federal do Acre (Ufac) informa a todos sobre a realização de um novo Concurso Público a fim de contratar quatro Professores da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico.

Este certame disponibiliza vagas nas áreas de Artes: Artes Cênicas: Teatro (1); Artes: Artes Visuais (1); Atendimento Educacional Especializado – AEE (1) e Educação Física (1) para o Colégio de Aplicação em Rio Branco.

Os profissionais serão contratados em regime de trabalho de dedicação exclusiva e farão jus a remunerações que variam de R$ 4.472,64 a R$ 10.047,18, já acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 458,00.

Inscrições e requisitos

A inscrição será realizada exclusivamente pela internet, no formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico da Ufac, das 12h do dia 10 de setembro às 23h59 do dia 7 de outubro de 2021. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 100,00.

Podem solicitar isenção da taxa, o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; form membro de família de baixa renda, assim considerada aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos, conforme o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. A solicitação de isenção de taxa de inscrição ocorrerá no ato da inscrição, no período compreendido entre as 12h do dia 10 de setembro às 23h59 do dia 20 de setembro de 2021.

Classificação

Este certame é composto de prova escrita, didática e de títulos, a serem realizadas no município de Rio Branco.

De acordo com o edital de abertura, a previsão é que a prova escrita aconteça no dia 14 de novembro de 2021, das 8h às 12h.

Validade

Este Concurso Público é válido por dois anos, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

