Internado na UTI, prefeito de Belém contraiu variante delta da Covid-19 e teve complicação incomum

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), segue internado nesta terça-feira (26) na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Porto Dias. Segundo a equipe médica, ele contraiu a variante delta da Covid-19 e também teve uma complicação rara, com hemorragia em local incomum nos pacientes com a doença – veja mais abaixo.

Os médicos acreditam que o prefeito não teve um quadro ainda mais grave por ter recebido duas doses da vacina contra o coronavírus. A previsão é que receba a dose de reforço após deixar o hospital, o que pode ocorrer ainda esta semana.

Edmilson passou bem a madrugada e manhã desta terça, respira sem aparelhos, está consciente e orientado e deve seguir na UTI pelo menos até quarta-feira (27) para recuperação de pós-operatório, após passar por dois procedimentos cirúrgicos, um no sábado (23) e outro na segunda (25).

Com 64 anos, ele foi internado na unidade particular no sábado (23) após sentir dores fortes nas costas.

