IPEA vem ao AC discutir estrada entre até Pucallpa e Zen cobra otimização da BR-317: “Temos que cuidar desta ligações que já existe”

Uma equipe do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estará no Acre na próxima semana para para discutir sobre a possível construção do polêmico um corredor bioceânico entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, passando pela Serra do Divisor.

Na sessão desta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Daniel Zen (PT) destacou a importância da visita, mas ressaltou que já existe uma passagem que liga o Peru ao Acre: a BR-317, que integra Assis Brasil e Inanpari, no Peru.

Segundo Zen, a estrada que já existe é responsável por mais de 90% do fluxo de comércio internacional terrestre do Acre. A via também é utilizada por grandes montadoras de automóveis do Brasil, quando têm como destino final o Peru ou Chile.

“Temos que cuidar também desta ligações que já existe. Nos foram apresentados os dados sobre comércio exterior, há um fluxo contínuo e constante de mercadorias ali. Hoje, as construtoras e montadoras de carros do Brasil utilizam a rota quando o destino é Peru e Chile. Uns dos problemas ali é a ausência de funcionários efetivos do MAPA, o que impossibilita o fluxo permanente de alimentos”

O parlamentar também apresentou um requerimento para que os técnicos do Ipea sejam recebidos na Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira (18).