Jacaré ‘viciado em sexo’, ‘Kanye West’ é contido por 12 homens e isolado

Um jacaré foi colocado em isolamento em um zoológico da Austrália após ficar “viciado em sexo”. Para levá-lo até a jaula, 12 cuidadores tiveram que lutar contra o animal, conhecido como Kanye West, em homenagem ao rapper norte-americano.

O gigante, que pesa 350 kg e tem 4 metros de comprimento, passará alguns meses no castigo “para se acalmar”, relatou o tabloide britânico Daily Mail. Um vídeo registrado por funcionários do Parque de Répteis da Austrália mostrou as dificuldades enfrentadas para tirar o jacaré da lagoa, em que ele vivia com mais 54 “irmãos”.

A equipe começou a operação laçando a parte superior da boca do animal e tentando arrastá-lo para fora das margens da lagoa. Mas a ideia se mostrou falha. Os funcionários decidiram se unir para sentar nas costas e fechar a boca do bicho à força, com ajuda de uma espécie de fita isolante.

Após dominado, o réptil foi carregado até uma área onde ficará em isolamento ao longo da temporada de calor australiano. Os cuidadores detalharam que o jacará começou a agir de maneira excessivamente agressiva após oa mudança do clima — a temperatura está conectada com o acasalamento da espécie.

Por mais que seja comum que os animais emitam sons para atrair fêmeas, o diretor do zoológico, Tim Faulkner, disse que Kanye estava levando a ideia “longe demais”, “aterrorizando” os colegas de lagoa.

“Kanye saiu muito explosivo da hibernação, se tornando um perigo para ele mesmo, para outros jacarés e para a equipe”, declarou Tim ao canal local ABC 12.

“Ele é jovem, cheio de testosterona e está causando estragos. Então a melhor coisa a fazer é enviá-lo ao ‘cantinho do castigo’ para um tempo de reflexão”, concluiu.

Em março deste ano, mais 20 jacarés chegaram à lagoa australiana, onde já viviam 45 adultos. Os administradores do zoológico teorizam que a chegada dos novatos irritou Kanye, já que os jacarés são extremamente apegados a seu território.

A esperança é de que Kanye possa ser reintegrado ao grupo após o verão australiano, em fevereiro, quando seus níveis de hormônios devem voltar a normal.