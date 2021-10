Jenilson apresenta PL que propõe a expansão da cultura do açaí no Acre: “Podemos mudar a perspectiva dos produtores”

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) apresentou nesta terça-feira (26) durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre, um anteprojeto de lei que propõe a expansão da cultura do açaí no Acre. Jenilson vê no cultivo do açaí a possibilidade de mudar a logística do PIB do contracheque e passamos para um PIB da agroindústria.

“Precisamos pensar a economia do estado olhando para aqueles setores com capacidade de ter uma participação financeira significativa, se você sai da região do Jurupuri, chega até o liberdade criando um polo importante do açaí para que nosso estado seja mais dependente do nosso açaí plantado do que o coletado na floresta, que é o nativo”, justificou o parlamentar.

Para o parlamentar, é necessária a criação de programas que ajudem a incentivar o plantio de açaí, para gerar mais renda aos produtores. “Com o programa de expansão, ajudando com assistência técnica, créditos, melhoramento de ramais e garantido mercado para as produções, podemos mudar a perspectiva dos produtores do Acre”, diz Leite.