Jenilson comemora Dia das Crianças no bairro Cabreúva e participa de missa campal

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) comemorou o Dia das Crianças, nesta terça-feira, 12 de outubro, no bairro Cabreúva, na baixada da Sobral. No local foram desenvolvidas diversas atividades para o público infantil, denominada manhã de Lazer, com o pula-pula, jogos e premiações para animar a criançada.

“Todos os anos, com ajuda de parceiros, nós realizamos essa atividade na comunidade. É um pequeno ato, mas sabemos que proporciona alegria para todos, desde as crianças até os mais idosos”, disse Jenilson.

Na comunidade, além de brincadeiras e prêmios para as crianças, também houve brincadeira para os mais velhos. Eles também foram premiados.

“Nós ficamos felizes em poder trazer esta manhã de alegria para todos do bairro, agradeço os parceiros que se disponibilizaram em nos ajudar”, acrescentou o deputado.

Jenilson também participou dos atos em honra a Nossa Senhora Aparecida, no santuário localizado no bairro Manoel Julião. “Hoje é dia de fé e devoção no Brasil, Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil e muitos estão com pensamento focado pela fé de conseguirmos dias melhores”, afirma.