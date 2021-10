Joelma quebra silêncio sobre separação de Ximbinha e conta tudo: “Teve traição e violência”

Joelma comentou sobre o término conturbado com Ximbinha, que ocorreu em 2015. Ela fez revelações fortes dessa forma em papo com Leda Nagle no Youtube.

A loira disse em suma que o término ocorreu por ter sido traída pelo músico e sofrido violência por parte do famoso. “Foi um momento muito difícil. Onde eu não aguentava mais carregar aquele fardo”, comentou desse jeito a cantora Joelma.

“Eu aguentei certamente até o último segundo por causa dos meus filhos, por um trabalho todo que eu construí, porque 90% de tudo era eu que fazia”, declarou. “Teve traição, teve violência, teve tudo, e você tem que tomar uma decisão. Eu precisava sair daquela situação para ontem, porque eu não ia suportar”, comentou a artista.

Ainda sobre Joelma

A apresentadora questionou se houve agressão física de Ximbinha, e ela disse que isso esteve próximo de acontecer. “Não chegou ao ponto. Foi aí que eu decidi me separar de vez: quando teve uma briga que meu filho se meteu, e isso foi a gota d’água. Você não pode deixar isso te levar para o fundo do poço”, relatou Joelma.

Vale dizer que os dois terminaram no meio de boatos de traição por conta do guitarrista. Depois de muitas discussões, os dois não se conversam mais. O famoso hoje em dia é casado com Karen Kethlen. Ele vive na residência onde morava com Joelma, no Pará. Karen além disso é vista como pivô do divórcio.