Jogador cruzeirense da Vila São Pedro vai disputar a final do Campeonato Acreano de Futebol neste sábado

Alderlan Nogueira tem 22 anos e joga atualmente pela equipe do Rio Branco Futebol Clube, que já está na final do Campeonato Acreano de Futebol.

No primeiro jogo, a equipe do Rio Branco perdeu de 1 a 0 para o time do Humaitá. O segundo jogo promete e será realizado neste sábado, 09, no estádio Arena da Floresta, na capital.

Alderlan é filho da Orientadora de Trânsito Alberlândia Nogueira, que recentemente se candidatou à subprefeita na comunidade São Pedro. Ele conta sua trajetória, até chegar a um dos principais times de futebol na capital.

“Me ausentei de Cruzeiro do Sul vindo para Rio Branco com o intuito de vestir a camisa do Rio Branco. Falei então com o presidente Neto Alencar e ele abriu as portas do clube. No início do campeonato foi turbulento, porém a equipe superou obstáculos e conseguiu se consagrar campeã do turno. Sou volante de 22 anos, natural de Cruzeiro do Sul. Consegui estrear contra o Galvez, entrando no decorrer da partida, também contra Atlético Acreano e Plácido.

