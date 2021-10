Jogos Uni 2021 abre inscrição para seleção de voluntários; confira detalhes

De acordo com a organização, os voluntários receberão todo o suporte necessário para atuar no evento e, ao final, ganharão certificado de participação

Segundo a organização do evento, todos os voluntários receberão alimentação durante o evento, bem como credencial e acesso a todas as festas e eventos. No final, receberão também um certificado de 40 horas complementares referentes às atividades desenvolvidas durante o campeonato.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!