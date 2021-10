O ex-senador Jorge Viana (PT) seu reuniu na última sexta-feira (1) com um time de peso de correligionários: os ex-prefeitos de Rio Branco Marcus Alexandre e Raimundo Angelim e o ex-governador Binho Marques.

Na postagem que fez nas redes sociais, registrando o encontro, JV disse que era um privilégio conversar com os petistas e aumentou as especulações sobre as intenções petistas para as eleições do ano que vem. “Em 2022, o que você acha que deve acontecer?”, escreveu.