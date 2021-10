Jorge Viana visita Sena Madureira e se reúne com secretária de Mazinho e aliado do prefeito

Pré-candidato nas eleições de 2022, Jorge Viana (PT) ainda não bateu o martelo sobre o cargo ao qual pretende se candidatar, mas, apesar de ainda ser apontado por sua sigla como candidato ao Governo, uma candidatura ao Senado já tem sido dada como certa nos bastidores, tendo em vista as declarações dadas pelo ex-presidente Lula, que disputará a presidência no próximo ano.

O fato é que, independente do cargo, Jorge já está no jogo faz tempo. Andando muito pelos bairros da Capital e também pelo interior do Acre, Viana esteve em Sena Madureira na quarta-feira (6) e por lá fez algumas visitas e algumas levantaram suspeitas de uma possível aproximação do petista com Mazinho, prefeito do município e fiel aliado de Petecão.

Na Princesinha do Iaco, Jorge Viana visitou até a Prefeitura, onde foi recebido pela secretária de Administração Municipal, Adriana Martha. JV também se reuniu com Tião Lucena, conhecido no Vale do Iaco por ter sido um dos primeiros empreendedores no mercado do beneficiamento de madeira às margens do rios Purus, Iaco, Caeté, Antimary e Macauã. Há cerca de três anos ele deixou o partido de Jorge onde militou por 30 anos. Adriana também já foi da extinta Frente Popular do Acre.

Resta saber se os encontros foram apenas visita de cortesia ao amigo, ou Jorge está namorando uma aproximação com o prefeito Mazinho.