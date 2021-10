Jornalistas filipina e russo ganham prêmio Nobel da Paz 2021

Muratov defendeu por décadas a liberdade de expressão na Rússia, em condições cada vez mais desafiadoras. Em 1993, foi um dos fundadores do jornal Novaja Gazeta, considerado o periódico mais independente do país. Editor-chefe do jornal há 24 anos, ele já publicou artigos sobre corrupção, violência policial, prisões ilegais, fraude eleitoral e “fábricas de trolls”.

O Prêmio Nobel da Paz foi para os jornalistas filipina Maria Ressa e russo Dmitri Muratov, de acordo com anúncio feito nesta sexta-feira (8/10) pelo Comitê Norueguês do Nobel .

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!