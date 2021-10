Jovem acreano é assassinado pelo próprio namorado no RJ após término de relacionamento

O jovem Jheison Duarte, de 32 anos, natural de Assis Brasil, no interior do Acre, foi assassinado a facadas pelo próprio namorado em seu apartamento, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (19), no Rio de Janeiro.

Atualização: Homem que matou namorado acreano no RJ foi preso em flagrante e não reagiu; polícia dá detalhes

As informações foram repassadas ao ContilNet pela irmã de Jheison, Jeyce Duarte. De acordo com ela, o namorado de seu irmão confessou o crime à polícia.

O autor disse ainda em depoimento que não aceitava o término do relacionamento. Ele foi encontrado pela polícia algumas horas depois do trágico episódio.

Jheison saiu do Acre em 2012 para tentar a vida como ator no Rio de Janeiro.

Ajuda

Jeyce está indo para o Rio de Janeiro no intuito de liberar o corpo do seu irmão, que ainda está à disposição do Instituto Médico Legal (IML).

A família pede ajudar para trazer o corpo de Jheison ao Acre, onde será velado e sepultado pela família.

Os interessados em contribuir com qualquer quantia podem fazer a doação via pix, no e-mail [email protected].

