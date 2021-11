Jovem de 23 anos é esfaqueado e morre em saída de festa

Leandro Rosário dos Santos de Lima, 23 anos, foi vítima de homicídio na manhã deste domingo (31), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado sobre o caso, uma equipe da Polícia Militar foi chamada para verificar um caso e esfaqueamento e, no local, encontrou jovem caído com um ferimento na região abdominal.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e fez os procedimentos na tentativa de reanimar o rapaz, no entanto, ele não apresentou melhora e morreu.

No local, uma testemunha contou que a vítima estava em uma festa e minutos depois de sair foi encontrado pedindo socorro, com a mão no abdômen. A testemunha contou ainda que o rapaz era usuário de drogas, não sabendo informar sobre suspeitos.

O caso foi registrado como homicídio simples, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.