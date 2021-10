Juliana Paes chega ao Pantanal de MS, prova peixes típicos e comenta em vídeo: ‘Bucho cheio!’

A atriz Juliana Paes chegou na última segunda-feira (4), no Mato Grosso do Sul, para as gravações do remake da novela Pantanal. E, assim como a maior parte do elenco da trama, como Renato Góes, Bruna Linzmeyer e Enrique Dias, foi a um dos restaurantes mais famosos da região de Piraputanga, distrito de Aquidauana.