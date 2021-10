Lavar bem as mãos salva vidas: siga estes 11 passos!

No ano passado, este simples gesto tornou-se uma medida de prevenção eficaz contra a Covid-19. Mas lavar bem as mãos, com frequência, é tão importante para prevenir doenças e infeções, que, em 2008, a Organização das Nações Unidas, instituiu que no dia 15 de outubro seria comemorado o Dia Mundial da Lavagem das Mãos.

Será que faz uma correta higienização das mãos? Veja, abaixo algumas recomendações:

1- Molhe as mãos com água.

2- Aplique sabão suficiente para cobrir todas as superfícies das mãos.

3- Esfregue as palmas das mãos, uma na outra.

4- Coloque a palma direita sobre o dorso esquerdo com os dedos entrelaçados e vice versa.

5- Agora, palma com palma com os dedos entrelaçados.

6- De seguida, coloque a parte de trás dos dedos nas palmas opostas com os dedos entrelaçados.

7- Esfregue o polegar esquerdo em sentido rotativo, entrelaçado na palma direita e vice versa.

8- Depois, esfregue rotativamente para trás e para a frente os dedos da mão direita na palma da mão esquerda e vice versa

9- Enxague as mãos com água. No total, a lavagem das mãos deve durar entre 40 a 60 segundos.

10- Seque as mãos com um toalhete descartável.

11- Utilize um papel para fechar a torneira se esta for de comando manual