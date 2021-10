Lei Aldir Blanc: inscrições para edital de incentivo à cultura encerra nesta segunda-feira

As inscrições para os editais de apoio e incentivo à música, arte e patrimônio e audiovisual da segunda fase da Lei Aldir Blanc (LAB) finalizam nesta segunda-feira, 18, às 23h59. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do e-mail [email protected], em formulário disponível no portal da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Cada proponente deve escolher apenas um edital e inscrever apenas um projeto. Em caso de duplicidade de inscrição, será considerada apenas a primeira realizada, além de ser vedada também a aprovação de propostas que já tenham sido contempladas anteriormente pelos editais da LAB.

O edital de música destina R$1.000.000,00 à realização de 220 propostas, já o de audiovisual dirige R$800.000,00 para diversas categorias e o edital de Arte e Patrimônio oferta R$1.360.000,00 à realização de 45 propostas.

Além desses editais, há mais um edital designado ao de prêmio de valorização à cultura dos povos originários, que permanecem com as inscrições abertas até 25 de outubro. Os editais completos com valores, requisitos e outras diretrizes podem ser acessados no portal da FEM, na aba editais.

Cronograma: