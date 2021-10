Liberado novo auxílio de R$ 800 em parcela única; Veja quem recebe

Desde o último dia 5, estão abertas as inscrições para um novo auxílio no valor de R$ 800. O benefício será liberado em parcela única e voltado para profissionais da área de educação física que estão sem emprego com carteira assinada neste momento.

De acordo com Antonio Carlos de Oliveira Pereira, secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Rio Grande do Sul, o motivo da criação do programa é a continuidade da crise no país. “É um momento em que muitos profissionais passam por sérias dificuldades para a retomada das atividades”, explica.

O cadastro pode ser feito até o dia 15 de outubro, pelo site do governo do estado do RS. Se for selecionado, o edital informa que o interessado poderá ser chamado pela prefeitura de sua cidade para ministrar atividades comunitárias relacionadas a esportes.