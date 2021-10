Líder indígena do Acre alerta: “As mudanças do clima são um problema de todos, não apenas dos índios”

Um dos palestrantes dos debates promovidos pela Conferência Digital GLF Amazônia 2021, Benki Piyãko, liderança dos povos indígenas acreanos Ashaninka da Apiwtxa e presidente do Instituto Yorenka Tasorentsi, deixou uma mensagem muito importante: proteger a Amazônia é fundamental para a sobrevivência das pessoas e dos ecossistemas em todo o mundo.

Com o tema “O Ponto de Inflexão – Soluções de Dentro para Fora”, a conferência, que ocorreu de 21 a 23 de setembro, reuniu mais de 250 cientistas, formuladores de políticas, ativistas, jovens, investidores, profissionais da área de conservação da natureza, comunidades locais, grupos afrodescendentes e indígenas.

Benki defendeu o ecossistema como parte fundamental para a sobrevivência humana. Para ele, não é possível pensar no futuro sem antes planejar a relação do homem com a natureza. Para ele, é necessário que indígenas e não indígenas atuem de maneira conjunta para salvar o planeta e a Amazônia. “O que está acontecendo no mundo, não é um problema dos indígenas. É um problema social”

“Todas essas mudanças estão levando a sociedade para um abismo sem saída, tem que começar a ser refletida a partir de nossa responsabilidade”, disse em vídeo.

Benki faz um alerta. “O que vamos deixar para o futuro de nossas gerações se aqui estamos destruindo? Hoje é o momento de repensar em como desenvolver técnicas de trabalhar o que a natureza tem nos mostrado. Nós, povos indígenas, temos dado essa referência e mostrado n cara do mundo e de quem destrói ele, nós sem a sem a floresta, sem a água, sem as nascentes, não somos nada porque nós respiramos o que a floresta nos dá, bebemos o que as águas nos oferecem e comemos o que a Natureza nos proporciona, é só saber como utilizar essas riquezas naturais, pois na Amazônia estamos sofrendo um dos maiores impactos com a liberação para desmatamento, retirada de ouro, minério, petróleo, nossa floresta não está resistindo mais”, avisou.

Ele finaliza sua participação pedindo que todos entrem na luta pelas florestas, para que a responsabilidade não recaia apenas sobre os povos indígenas.

Veja na íntegra o pronunciamento de Benki Piyãko: