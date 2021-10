Liga das Nações chega à semifinal, com decisão marcada neste domingo

As duas semifinais estão agendadas para quarta-feira (6/10) e quinta-feira (7/10), também em solo italiano. Veja quem são os quatro classificados e como eles chegam para decidir o certame:

Final Four

Os quatro vencedores dos quatro grupos da Liga A garantiram a vaga no Final Four. Itália e Espanha, campeões das chaves 1 e 4 jogam nesta quarta, no San Siro, em Milão. Todo o Final Four será disputado na Itália.

Já na quinta-feira é a vez de Bélgica e França jogarem em Turim. Os vencedores dos grupos 2 e 3 se enfrentam por um lugar na final.

As seleções se enfrentam em jogo único, eliminatório. Persistindo o empate, o jogo vai para prorrogação e cobrança de pênaltis.

A segunda edição da competição terá um novo campeão, já que Portugal, campeão da última edição, não garantiu vaga para a semifinal.

Itália x Espanha

Italianos e espanhóis reviverão a semifinal da Eurocopa. A Itália se garantiu no Final Four ao garantir o primeiro lugar do grupo 1 da Liga A. Os italianos deixaram Holanda, Polônia e Bósnia para trás.

Já a Espanha credenciou-se para a semi após vencer o grupo 4, ficando na frente de Alemanha, Ucrânia e Suíça.

Jogando em casa, a Itália treina em Milão e tentará o título diante de sua torcida. Empolgados após a conquista da Euro, os italianos querem fazer o dever de casa e conquistar mais uma taça continental na temporada.

Já os espanhóis querem se recuperar da queda na semifinal para a Itália, nos pênaltis, se vingando da Azzurra dentro de sua casa.

Itália e Espanha se enfrentam às 15h45, com transmissão da TNT Sports.

Bélgica x França

Líder do ranking da Fifa, a Bélgica enfrenta os atuais campeões mundiais. Os belgas se classificaram em primeiro no grupo 2, em uma chave complicada, com Dinamarca e Inglaterra.

Já a França deixou Portugal, atual campeão, para trás, em grupo que ainda contava com Croácia e Suécia.