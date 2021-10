Longo diz que deputados chegaram a consenso para aprovar empréstimo junto ao Fonplata

O deputado Pedro Longo avaliou como positiva a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que ocorreu nesta terça-feira (19), para tratar do pedido de empréstimo de pouco mais de R$ 227 milhões feito pelo governo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), com o objetivo de financiar obras importantes no Estado.

O evento contou com a participação do secretário de Planejamento e Gestão (Seplag), coronel Ricardo Brandão, e do economista Orlando Sabino, que prestaram esclarecimentos a respeito do assunto.

“Os deputados se sentiram seguros para atestar que o Fonplata é uma instituição séria, sólida e plenamente capacitada para ser esse agente financeiro”, destacou o líder do governo na Aleac.

Longo destacou algumas das obras que serão beneficiadas com o recurso, a saber: recuperação da AC-40, a construção da ponte do Bairro 15, a orla da ponte nova em Rio Branco, o tronco coletor de uma estação e a recuperação da orla em Cruzeiro do Sul, além de parte da ponte da Sibéria, em Xapuri.

O empréstimo, de acordo com Longo, não amplia endividamento, mas substitui operações anteriores.

“Chegamos a um consenso sobre a importância desse empréstimo e isso é muito positivo. Deverão ser feitas algumas emendas para revogar as leis que autorizavam os empréstimos anteriores e para autorizar que parte desse recurso seja destinado à produção rural”, finalizou.