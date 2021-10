Longo propõe audiência pública para tratar de construção da ponte de Rodrigues Alves

“A ideia é somar as forças dos órgãos federais, estaduais e municipais, alçada federal e estadual, movimentos comunitários de Rodrigues Alves em torno da mesma bandeira: a construção dessa obra tão importante para a população”, argumentou o líder do governo.

Depois de usar a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para solicitar que o Governo Federal construa o quanto antes a ponte da cidade de Rodrigues Alves, o deputado Pedro Longo protocolou nesta segunda-feira (25) um requerimento solicitando uma audiência pública para tratar do assunto.

