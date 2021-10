Existem lugares no mundo que são completamente inóspitos! Alguns tem uma beleza espetacular, mas passar apenas um período curto de tempo lá traria sérios problemas para sua saúde. O que definitivamente não evita que pessoas habitem essas regiões, vivendo em perigo constante e convivendo com sérias ameaças, sejam elas naturais ou causadas pelo homem.

Do Ártico ao Oceano Pacífico, aqui estão alguns lugares incríveis com segredos mortais!

Deserto de Danakil, Etiópia – Pode parecer outro planeta, mas o deserto de Danakil está na Etiópia, com partes na Eritreia e Djibouti.

© Shutterstock



Deserto de Danakil, Etiópia – É um dos lugares mais quentes e inóspitos do mundo, com vulcões, lagos de lava, fontes termais mortais e gêiseres soprando água quente do chão.

© Shutterstock



Deserto de Danakil, Etiópia – Embora possa parecer um lugar horrível para se viver, é habitado por pessoas que escavam a paisagem em busca de sal.

© iStock



Lago Nyos – Camarões – O segredo mortal desta bela paisagem é que este lago esconde uma atividade vulcânica sob sua superfície. O magma abaixo do lago libera dióxido de carbono, que lentamente se infiltra através da água.

© iStock



Lago Nyos – Camarões – Este lago aparentemente normal no Camarões foi o local de um terrível desastre natural em 1986, que resultou na morte de mais de 1.700 pessoas.

© iStock



Lago Nyos – Camarões – Suspeita-se que um deslizamento de terra ou um terremoto desencadeou a liberação repentina de uma nuvem fatal de dióxido de carbono, que desceu sobre a região e asfixiou seus habitantes. Medidas estão agora em vigor para evitar que tal desastre aconteça novamente.

© Public Domain



Fukushima, Japão – Todos conhecem Fukushima no Japão. O reator nuclear de lá foi danificado durante o terremoto catastrófico que atingiu a região em março de 2011.

© Shutterstock



Lago Natron, Tanzânia – Esse lago na África parece até que fica em Marte. Sua água é cheia de minerais e a alta taxa de evaporação significa que é extremamente alcalina. É alimentado por fontes termais naturais, o que significa que a água pode chegar a até 60°C.



Essa água pode queimar a pele, tanto de humanos, quanto de animais que não são evoluídos para lidar com condições inóspitas. Os produtos químicos naturais na água também podem mumificar criaturas que morrem no lago, deixando fósseis petrificados assustadores. © iStock