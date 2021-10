Luísa Sonza está vivendo um affair com ator, ex-namorado de Sasha

Luísa Sonza está vivendo um affair com o ator Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha Meneghel, com quem protagonizou as cenas do clipe de Melhor Sozinha, faixa de Dolce 22. As informações são da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.

Segundo a colunista, a relação teria pouco mais de duas semanas e Luísa até viajou ao Rio para, supostamente, encontrar Montaleone. Os dois estão se curtindo bastante, mas por enquanto não é nada sério. Nas imagens de Melhor Sozinha, Bruno e Luísa aparecem seminus tomando um banho de chuveiro e trocam beijos de tirar o fôlego. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!