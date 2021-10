Luísa Sonza revela que fez suruba após terminar com Vitão: “Eu sou mais vag*abunda”

A cantora Luísa Sonza surgiu livre, leve e solteira, nesta sexta-feira (22), em entrevista para Matheus Mazzafera. Sonza assumiu que participou de uma suruba recentemente.

Ao responder diversas perguntas picantes feitas pelo YouTuber, Luísa Sonza entregou que nunca fez um ménage (sexo com três pessoas), mas participou de uma suruba depois de terminar com o cantor Vitão.

“Cara, eu não fiz ménage, eu já fiz suruba. Ménage eu não fiz, porque é só com três pessoas, não é? Eu não fiz com três, eu já fiz com várias. As p*tarias mesmo assim, suruba, só fiz quando fiquei solteira do meu último relacionamento [com Vitão], porque não tinha feito nada antes. Só uma vez na adolescência”, entregou Luísa Sonza.