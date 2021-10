Mãe de Cristiano Ronaldo sonha ver filho e neto a jogar no campo juntos

A mãe da estrela Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, de 40 anos, disse recentemente que sonha ver o filho e o neto a jogar no campo juntos. Segundo ela, Cristiano deve jogar até aos 40 anos ou mais, quando o neto, de 11 anos, teria idade suficiente para entrar em campo com o pai.

Cristiano Ronaldo com mãe e filho. (Créditos: Instagram)

Se concretizada, a proeza seria uma grande notícia a nível mundial, impactando positivamente o mercado e especialmente as casas de apostas em Portugal.

O desejo de Dolores Aveiro de ver filho e neto a jogar no campo juntos

Dolores Aveiro revelou, atualmente, no podcast “ADN de Leão”, que sonha ver o filho, Cristiano Ronaldo, e o neto, a jogar no campo juntos.

Dolores nunca escondeu que a sua equipa no coração é o Sporting, de Lisboa, e que tem um velho desejo de ver o filho terminar a carreira no clube. Convencida de que seria possível, acrescentou que seria espetacular ver o filho e o neto a jogarem juntos pelo clube, incluindo que seria um grande sonho da sua vida.

A mãe de Cristino acrescenta que Cristianinho, como é chamado, joga melhor do que o pai na sua idade e que pode ir muito longe.

A carreira de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo é um futebolista português nos quatro cantos do mundo. O jogador desempenha o papel de lateral esquerdo no setor ofensivo. Atualmente joga no Manchester United, onde uma vez teve uma passagem anos atrás.

Cristiano iniciou a sua carreira na categoria básica do Clube de Futebol Andorinha de Santo António. Em 1995 foi para o Desporto Nacional e, a partir daí, começou a ganhar reconhecimento.

Com uma história brilhante no Real Madrid, CR7 recebeu o troféu de melhor jogador do mundo por cinco vezes, estando para sempre na história da modalidade.

Em 2007, Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro jogador da história a receber todos os prémios da FIFA. Ronaldo jogou no Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Cristiano Ronaldo Jr

O filho de Cristiano Ronaldo, conhecido como Cristianinho, acompanha a estrela onde quer que vá. Recentemente deixou a base da Juventus para se dedicar ao Manchester United, clube que também tem o pai no plantel.

Segundo a avó, Cristianinho possui uma habilidade espetacular, algo que o próprio Cristiano Ronaldo não demonstrou na idade do menino.

Vale a pena recordar que o filho da estrela de CR7 vai jogar com o então filho de Wayne Rooney. O que esta dupla pode fazer, veremos nos próximos capítulos.

Sobre pais e filhos agindo juntos, o futuro nos responderá, mas aguardamos com expectativa a possibilidade.